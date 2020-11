10.000 Tulpen für ein Labyrinth im Salzburger Schlosspark von Hellbrunn

Im Frühjahr wartet auf die Salzburger im Schlosspark von Hellbrunn ein Blütenmeer. Schon jetzt wurden die Vorbereitungen dafür getroffen.

Immer wieder bleiben Spaziergänger im Schlosspark von Hellbrunn am Rand der Wiese vor der Fichtenallee neugierig stehen und rätseln, was die Furchen in der Erde wohl zu bedeuten haben. "Manche halten sie für das Werk von Maulwürfen, die in dem Bereich gerade sehr aktiv sind", sagt der Leiter der Stadtgärten, Christian Stadler. Bei genauem Hinsehen ist aber rasch klar, dass hier Menschen am Werk waren.

Am Dienstagmorgen hat das Stadtgärtnerteam um Gerhard Fiegl 10.000 Tulpenzwiebeln gepflanzt. Sie wurden ...