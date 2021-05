10.000 zusätzliche Dosen: Salzburger Betriebe starten am Montag mit dem Impfen

10.000 zusätzliche Dosen des Herstellers AstraZeneca wurden in Salzburg für das Impfen in Betrieben reserviert.

In den kommenden Tagen wird in den ersten betrieblichen Impfstraßen in Salzburg mit dem Impfen begonnen. Neben den 29.000 Impfdosen für diese Woche werden vom Land Salzburg etwa 10.000 weitere Dosen zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch.

"Natürlich werden jene, die von der Impfpriorität an der Reihe sind, weiter immunisiert, wir verfolgen hier unseren Plan. Doch jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem gleichzeitig auch jüngere Personen in Beschäftigung gegen das Coronavirus geimpft werden, hier ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz am höchsten, da die ältesten und gefährdetsten Personen schon an der Reihe waren", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP).

Dass die Neuinfektionen inzwischen eher die jüngere Bevölkerung träfen als die älteren Personen, sagt auch der Leiter der Landesstatistik Gernot Filipp. "In der erwerbsfähigen Bevölkerung liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit rund 170 um ein Vielfaches höher als jene der Nicht-Erwerbsfähigen, wo sie bei rund 45 liegt", sagt Filipp. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Bundesland Salzburg lag laut Landesstatistik am Mittwoch bei 137,5.

Am Anfang der Woche hat das Land Salzburg noch mit 29.000 Dosen geplant, heißt es in der Aussendung. Eine zusätzliche Lieferung von rund 10.000 Vakzinen des Herstellers AstraZeneca soll nun den Start der Impfungen in den Betrieben ermöglichen. "Wir haben schon vor einigen Wochen von der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung eine Bedarfsliste erhalten. Demnach wurden nun die Betriebe kontaktiert und Impftermine vereinbart. Das sichert nicht nur unser alltägliches Leben, sondern sorgt zusätzlich dafür, dass wir schneller eine möglichst hohe Durchimpfungsrate in der Bevölkerung erreichen", sagt Stöckl.

Bei der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer sei man froh, dass das betriebliche Impfen nun beginne. "Betriebliches Impfen hilft den Unternehmen, denn je mehr Mitarbeiter geimpft sind, desto schneller kann man wieder zu weitgehender Normalität zurückkehren", sagt WKS-Präsident Peter Buchmüller.

Betriebe können die Impfung im Betrieb entweder selbst organisieren oder durch eine mobile Impfstraße des Roten Kreuzes durchführen lassen. "So stellen wir sicher, dass der allgemeine Zeitplan eingehalten wird, wir weiterhin vom Alter abwärts impfen und wir die Bevölkerung entlang der Priorisierungen immunisieren", sagt Stöckl. Für diese Woche konnten bereits 4000 Termine vergeben werden.

Für die kommende Woche sind Termine für alle Reinhalteverbände und Abfallunternehmen in Planung. Je nach Impfstoff-Verfügbarkeit sollen auch weitere Firmen gemäß der Bedarfsliste der Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung zur Terminvereinbarung kontaktiert werden. Auch die Impfordinationen und Impfstraßen würden von den zusätzlichen Lieferungen profitieren. Unter anderem könne dadurch ab sofort auch die Terminvereinbarung für engste Kontaktpersonen und Pflegende der Priorisierungsgruppe zwei freigegeben werden.