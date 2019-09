Ein Streifzug durch "10 Jahre Faltenradio" stand am Sonntag auf dem Programm des Halleiner Stadttheaters - ein Abend voller Höhepunkte, vom Vorprogramm bis zur finalen Zugabe.

Ein "Best of" war laut Programm angesagt und ein solches war der Abend im Halleiner Stadttheater im besten Sinne - nicht nur in Bezug auf die Auswahl der Stücke: Lokalmatador Matthias Schorn, Stefan Promegger, Alexander Maurer und Alexander Neubauer präsentierten ...