10 Minuten in Salzburg Thomas Auinger

Diese Lockdowns sind ganz schön anziehend. Sie locken Menschen auf Ski in bunter, modischer Bekleidung auf die Berge. Und zwar auch liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die - Verzeihung, nicht bös sein - vor drei Jahren noch nicht wussten, dass Ski auch ohne Lift bergauf funktionieren (können). Die Steigfelle bitte nicht vergessen!

Der Massenauflauf löst so manch skurrile Diskussion aus. In einer großen Salzburger Skitouren-Facebook-Gruppe wandte sich nun eine Teilnehmerin mit einem dringenden Aufruf an die Masse. Sinngemäß: Bitte ...