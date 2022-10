10-Volt-Festival: "Das Konzept ist aufgegangen"

Das 10-Volt-Festival in Hallein feierte vergangene Woche eine gelungene Premiere. Die Organisatoren waren begeistert, aber auch die örtlichen Touristiker frohlocken.

Vergangene Woche war die Keltenstadt das Herz der österreichischen Indiepop-Szene: Beim neuen 10-Volt-Festival standen am Wochenende nicht nur Künstler und Künstlerinnen wie AVEC, Attwenger oder Starmania-Siegerin Anna Buchegger aus Abtenau auf der Bühne. Namhafte Szenegrößen wie Ankathie Koi oder Cid Rim waren schon in den Tagen zuvor als "artists in residence" vor Ort, wohnten und probten in Hallein und arbeiteten gemeinsam an neuen Songs. "Nachdem wir uns jetzt zwei Jahre lang im stillen Kämmerlein ...