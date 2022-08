100.000 Euro Schaden durch zwei Serieneinbrecher - in Salzburg gefasst

Ein Moldawier-Duo verübte zwölf Coups in Salzburg, Graz und Klagenfurt.

Bereits Ende April hatten zwei zunächst Unbekannte einen Einbruchsversuch in einer Bäckerei in der Stadt Salzburg verübt; im Zuge der Fahndung wurden zwei Männer festgenommen, die falsche Angaben zur Person machten, aber als zwei jeweils 26-jährige Moldawier identifiziert werden konnten. Die Ermittlungen ergaben dann, dass das Duo im März und April insgesamt zwölf Einbrüche in Firmen und Lokale in Salzburg, Klagenfurt und Graz verübte. Die beiden hatten es vorwiegend auf Bargeld abgesehen. Bei den Coups wurden Tresore entwendet bzw. noch am Tatort gewaltsam geöffnet. Die in U-Haft sitzenden Moldawier sind geständig. Sie verursachten einen Gesamtschaden von 100.000 Euro.