Diebe stahlen 26 Fahrräder und Bekleidung.

In Piesendorf im Oberpinzgau haben Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in einem Radgeschäft hohe Beute gemacht. Die unbekannten Täter durchstießen den Schließzylinder der Eingangstüre und gelangten so in das Haus. Dann stahlen sie insgesamt 17 E-Bikes und neun Mountainbikes, daneben Regenjacken, Trikots, Radhosen, Müsliriegel und Sonnenbrillen. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Quelle: APA