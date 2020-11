100 beleuchtete Christbäume sorgen heuer für Adventstimmung in der Salzburger Altstadt

Christbäume, Krippen und Lichter: Salzburgs Innenstadt erstrahlt auch in Zeiten der Corona-Pandemie in weihnachtlichem Glanz.

Dort, wo sonst um diese Zeit der Salzburger Christkindlmarkt mit seinen 96 Ständen für den Andrang von tausenden Besuchern sorgt, ist es heuer still: Ohne Verkaufsstände und ohne Rahmenprogramm wie der Besuch von Nikolaus und Christkind wirken Residenzplatz und Domplatz seltsam leer. Vor dem Eingang zur alten Residenz wurde - so wie in den vergangenen 20 Jahren auch - der große Christbaum des Salzburger Christkindlmarktes aufgestellt. Es handelt sich um eine 19 Meter hohe Weißtanne aus Hintersee. Sie allein vermag ...