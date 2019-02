Vor allem seine Grabsteine kennt man, dabei ist dies mittlerweile nur noch ein kleiner Teil der Arbeit: Heuer feiert der Steinmetzbetrieb von Ernst Fallwickl in Hallein sein 100-jähriges Jubiläum.

So wie fast alles in Hallein hängt auch die Geschichte des Steinmetzbetriebes eng mit dem Salz zusammen: "Mein Urgroßvater Josef war einer der letzten Schiffsbauer in Hallein. Als das Gewerbe ausstarb, weil das Salz anders transportiert wurde, wanderte er zwischenzeitlich ...