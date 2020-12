100 Jahre Glück und Schmerz auf 600 Seiten

Mit 93 ist Helga Sigmund unter die Autoren gegangen. Nach zwei Büchern schreibt sie weiter und schöpft dabei aus einem bewegten Leben.

Beim Schreiben, da könne sie ihre Emotionen am besten ausdrücken, da komme die Erinnerung an wunderbare Momente in ihrem langen Leben zurück und auch an weniger schöne. Und von beiden gibt es im nunmehr 100-jährigen Leben der Großgmainerin Helga Sigmund viele.

Geboren 1920, wuchs sie mit ihrer älteren Schwester Traute und den Eltern im tschechischen Brünn auf. "Wir hatten ein gutes Zuhause. Die Mama mochte meine Schwester zwar lieber, weil sie so brav war. Ich dagegen war ein ...