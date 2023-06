100 Jahre Schule St. Anton in Bruck: "Bei uns wird Inklusion gelebt und gefeiert"

Aktuell besuchen 53 Kinder die Allgemeine Sonderschule St. Anton. Die Vorfreude auf die Jubiläumsfeierlichkeiten am 28. und 30. Juni ist groß.

Von Oberösterreich in das Salzburger Innergebirg verschickt, eröffneten im Mai 1923 einige Ordensschwestern aus Vöcklabruck eine private Schule im Caritasdorf St. Anton. Zunächst gab es trotz großen Bedarfes nur eine Klasse, die von den Schulschwestern unterrichtet wurde. Zwei Jahre später, im Jahr 1925, wurde der Schule das Öffentlichkeitsrecht verliehen.

Was folgte, waren politische Unruhen, schließlich der Zweite Weltkrieg und damit eine vor allem für Kinder mit besonderen Bedürfnissen äußert gefährliche Zeit. Zwar wurde der Schulbetrieb aufrechterhalten, so waren die Ordensschwestern in dieser Zeit jedoch besonders gefordert: Es galt nicht nur, weiterhin Lerninhalte zu vermitteln, sondern auch, die Schüler/-innen vor dem NS-Regime zu schützen. Nach Kriegsende erkannte schließlich auch der Salzburger Landtag im Jahr 1954 den Bedarf einer Sonderpädagogischen Lerneinrichtung. Ein neues Schulgebäude wurde errichtet. Und auch innerhalb der Schulmauern veränderte sich einiges. Ab den 1960er-Jahren wurden immer mehr weltliche Lehrende beschäftigt.

In den 1970er-Jahren wurde das Schulgebäude schließlich erweitert und damit ausreichend Räumlichkeiten für verschiedene Lernbereiche und -bedürfnisse geschaffen. Derzeit besuchen 53 Kinder die ASO St. Anton.

"Menschen verbinden" als gemeinsamer Leitspruch

Inklusion wird täglich gelebt und in diesem Jahr besonders gefeiert. Die Jubiläumsfestlichkeiten zum "100er" stehen unter dem Motto "Menschen verbinden". Den Auftakt bildet ein Benefizkonzert der Band "Spurwechsel" am Mittwoch, 28. Juni, um 19 Uhr im Turnsaal der Schule. Alle Interessierten, Freunde und Angehörigen sind herzlich eingeladen. Am Freitag, 30. Juni, heißt es dann "Bühne frei" für die Schülerinnen und Schüler. Die Schulgemeinschaft gestaltet ein gemeinsames Schulschlussfest.