100 Obusse sollen bis Mitte Dezember wieder einsatzbereit sein

Die Salzburg AG hat eine Task Force in Sachen Verkehr eingerichtet. Sechs Reparaturlinien sollen die Obus-Flotte in den nächsten Wochen wieder in Schwung bringen.

Die Salzburg AG verspricht rasche Maßnahmen für die Obus-Flotte. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Nachdem in den vergangenen Wochen bekannt wurde, dass 18 Busse wegen Rost in der Werkstatt stehen und sich die Personalsituation zuspitzt, gibt es jetzt mehrere Maßnahmen.

Eine Task Force unter dem Namen #vorwärtsverkehr sei unter Leitung von Vorstandssprecher Leo Schitter eingerichtet worden. "Unser Ziel ist, es bis Mitte Dezember wieder 100 Obusse einsatzbereit zu haben", sagt Schitter. Dafür seien in der vergangenen Woche die Reparaturkapazitäten in den Salzburg AG eigenen Werkstätten Hagenau und Alpenstraße gebündelt sowie Partnerwerkstätten an Bord geholt worden. "Wir arbeiten jetzt auf sechs Reparaturlinien und konnten damit die Kapazitäten für Reparaturarbeiten um ein Vielfaches erhöhen, sodass bis Mitte Dezember jedenfalls wieder 100 Obusse einsatzbereit und eine ausreichende Zahl an Reservebussen vorhanden sein soll ", sagt Schitter. Derzeit werden 93 Fahrzeuge zu Spitzenzeiten auf den Linien eingesetzt.

30 neue Obus-Lenker gesucht

Was die angespannte Personalsituation bei den Obus-Lenkern betrifft, so würden die Planstellen von 270 auf 280 Stellen aufgestockt. Bis zu 30 neue Obuslenker nehme das Unternehmen jetzt auf, sagt Schitter. Bis Jahresende seien bereits sieben Lenkerinnen und Lenker für den aktiven Fahrbetrieb fixiert und weitere zehn Kollegen im Ausbildungsprogramm geplant.

35 neue Obusse ab 2021 geplant

Neue Obusse sind noch nicht bestellt. Die Maßnahmen für eine Bestellung von 15 Bussen würden laufen. Zudem plane die Salzburg AG, weitere 35 neue Gelenk-Obusse zwischen 2021 und 2027 anzuschaffen.

Zwei externe Prüfgesellschaften bewerten aktuell den Betrieb bei Obussen und Lokalbahn.



Quelle: SN