100 Retter suchten: Segler tot geborgen

Ein Sturm dürfte das Boot eines 82-Jährigen am Irrsee zum Kentern gebracht haben. Die grenzübergreifende Suche nach dem Segler war ein Großeinsatz.

Einsatzkräfte aus Oberösterreich und Salzburg von Polizei, Rettung, Feuerwehren und Wasserrettung wurden am Samstagabend zum Irrsee alarmiert: Ursache war ein 82-jähriger Segler aus der Stadt Salzburg, der gegen 17.40 Uhr von seiner Gattin als abgängig gemeldet worden war.

Laut Polizei war der Mann zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr allein zu einer Segelrunde am Irrsee aufgebrochen. Nachdem der Pensionist nach längerer Zeit nicht zurückgekehrt war und zwischenzeitlich ein leichter Sturm am See aufgezogen war, suchten die Angehörigen vom Land aus nach dem Segelboot. Da sie es nicht finden konnten, alarmierten sie die Einsatzkräfte.

Diese rückten laut Auskunft von Michael Pacher, dem Einsatzleiter der Wasserrettung, mit rund 100 Personen an. Allein von der Wasserrettung waren 35 Freiwillige vor Ort - konkret von den Ortsstellen Loibichl und Mondsee (OÖ), die beide zum Landesverband Salzburg gehören, sowie den Ortsstellen Wallersee, Salzburg-Stadt und Obertrum sowie dem Tauchzug Nord aus dem Flachgau.

Zunächst fuhren die Retter mit ihren Booten den See ab, erzählt Pacher: "Von der Wasserrettung waren wir mit vier Booten vor Ort. Dazu kam noch je ein Boot von der Feuerwehr aus Zell am Moos und Mondsee." Gestartet wurde die Suche beim öffentlichen Badeplatz in Zell am Moos. Ein Motorboot der Feuerwehr fand schließlich nördlich der Einmündung des Ramsaubaches in den Irrsee - rund 50 Meter vom Ufer entfernt - das gekenterte Segelboot: "Es lag kieloben am See. Der Mast ist am Seegrund festgesteckt", schildert Pacher.

Es bestand noch Hoffnung: Laut Polizei hatte vom gegenüberliegenden Seeufer aus eine Zeugin das Kentern des Bootes beobachtet. Die Frau "nahm auch eine Person wahr, die neben dem Boot schwamm, und vermutete, dass sie in Richtung des nahe liegenden Ufers geschwommen sei", heißt es im Polizeibericht.

Pacher über die weitere Koordination des Einsatzes: "Dann sind die ersten Taucher rund ums Boot abgetaucht. Parallel dazu hat die Feuerwehr die Ufer abgesucht. Und wir haben Rettungsschwimmer losgeschickt, die den Schilfbereich im Ufer durchkämmt haben - teils schwimmend, teils gehend."

Weiters war der Salzburger Polizeihubschrauber "Libelle" an der Suche beteiligt. Pacher: "Zudem wurden drei Drohnen des Feuerwehr-Abschnittskommandos Mondsee losgeschickt." Als nächster Schritt sei eine Suchkette von Tauchern, die mit einer Armlänge Abstand den See durchkämmten, eingesetzt worden, sagt der aus Innerschwand stammende Wasserretter: "Gleich nach deren Start, es war gegen 21.25 Uhr, wurde der Mann in sechs bis sieben Metern Tiefe in Ufernähe gefunden. Er konnte nur mehr tot geborgen werden."