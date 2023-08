1000 Wanderer aus 16 Nationen kommen nach Abtenau

Die Wander-WM ist eine Veranstaltung des Österreichischen Volkssportverbandes (ÖVV). Dieser Volkssportverband ist Teil des Internationalen Volkssportverbandes. Bei IVV-Wanderweltmeisterschaften werden ein breites Angebot an Wanderrouten geboten, die es zu erfahren, genießen und bewältigen gilt. Wie es sich für eine Weltmeisterschaft gehört, werden auch Sieger gekürt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können jeden Tag aus einer von drei konzipierten Strecken wählen. Der Schwierigkeitsgrad reicht dabei von flach und gemütlich über moderat bis zu fordernd. Gewertet werden sowohl Einzelstarter als auch Wandergruppen. Die Dauer der Wanderung spielt dabei kaum eine Rolle. Ziel des ambitionierten Wanderers ist es, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Am dritten und letzten Tag der Wander-Weltmeisterschaft bietet die Marathonstrecke mit 42 Kilometern die beste Möglichkeit dazu. Ausgelegt ist die Wander-WM als Veranstaltung für Jedermann, denn das Motto lautet: "Der (Wander)Weg ist das Ziel". Zudem wird diese Veranstaltung auch für das Internationale Volkssport-Abzeichen gewertet.

Wie bei jeder Wander-WM sind auch in Abtenau zwar die Strecken bekannt, nicht aber die Routenführung. Sie wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erst am Tag des Bewerbes mitgeteilt. Zur Orientierung sind die Routen mit Markierungsbändern versehen. Als Beweis, dass die vorgegebene Strecke auch wirklich bewältigt wurde, muss das Wanderbuch an den Stempelstellen gestempelt werden. Wenn die Wanderer retour kommen, müssen die Wanderbücher im Wettkampfbüro im örtlichen Pfarrzentrum abgegeben werden. Hier werden die Kilometer aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich vom IVV registriert.

Die Wander-WM ist das erste Green Event das in Abtenau stattfinden wird. "Es gibt Porzellangeschirr, Besteck und Gläser. Plastik kommt nicht zum Einsatz. Zudem gibt es ein eigenes Müllkonzept und alle Zugänge sind barrierefrei", sagt Michael Winkler vom TVB-Organisationsteam.

Auch Menschen mit Behinderung wandern mit

Die Wanderweltmeisterschaft ist eine inklusive Veranstaltung. Für gehandicapte Menschen gibt es eine eigene Wertung. Die Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe-Werkstätte Abtenau Barbara Posch, Martina Schmiderer und Ehrenamtliche werden mitgehen. Schmiderer wandert mit einer Gruppe regelmäßig in der Region. "Wir haben eine Wandergruppe von zehn Klientinnen und Klienten. Sie gehen nicht immer alle mit. Das hängt davon ab, wie schwer die Wanderung ist und ob sie Lust dazu haben", sagt Schmiderer. Die Mutter einer Klientin ist immer Begleitperson. Sie hatte auch die Idee, dass die Gruppe bei der WM dabei ist. "Da es bei den Strecken der WM verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, werden wir uns in Gruppen aufteilen und entweder fünf oder zehn Kilometer an einem Tag wandern", sagt Schmiderer. Eine weitere Mutter ist von der Idee so begeistert, dass sie bei der WM auch mitgeht. Voraussichtlich nimmt die Lebenshilfe-Werkstätte an zwei Tagen teil. Wie viele insgesamt mitgehen, hängt auch vom Wetter ab.

Sie werden - wie alle Wanderer - bei den Labestellen entglang der Routen halt machen und sich stärken. Betreut werden die Labesellen von den örtlichen Vereinen. Darunter sind der Reitverein, die Theatergruppe und die Landjugend. Außerdem werden die Wanderer vom "Da Waldhofer" aus St. Koloman mit Kaspressknödel und Fleischkapfen mit Sauerkraut sowie frisch zubereiteten Waffeln und andere Mehlspeisen verwöhnt. Dieser Stand befindet sich am Parkplatz Ost, neben dem Festzelt. "Es ist für uns sehr schwer einzuschätzen, wie viele Leute kommen. Daher setzen wir auf frische Produkte, die wir rasch nachproduzieren können", sagt die Waldhofbäuerin und Obfrau des Tennengauer Wandermarktes Juliane Rettenbacher. Am Freitag und Samstag macht "Da Waldhofer" gemeinsam mit dem Tennengauer Wandermarkt Station auf dem Parkplatz Ost. Neben regionalen Schmankerl werden an diesen zwei Tagen auch Gestricktes, Genähtes und Produkte aus Kräutern angeboten.

Abtenau war schon einmal Austragungsort der Wander-WM

Abtenau war übrigens im Jahr 2010 bereits Austragungsort einer Wanderweltmeisterschaften. Damals war Stefan Brandlehner vom Tourismusverband für die Organisation zuständig. Die Veranstaltung wird für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet. Anmeldungen sind noch möglich.

Die Mitglieder des IVV-Europa bieten übrigens jedes Jahr nationale und internationale Wandertage, geführte Wanderungen, Wanderwochen und Wanderferien an. Grund: Der Verband will allen Menschen den Wandersport nahe bringen.