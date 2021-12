101 statt 50 km/h in Lamprechtshausen - auch mit Kleinwagen wird gerast

Es muss nicht immer ein PS-starker, getunter Status-Wagen aus der Roadrunner-Szene sein. In Lamprechtshausen blitzte die Polizei nun einen Kleinwagen in voller Fahrt.

Es war am Mittwoch um genau 14:01 Uhr und 9 Sekunden. Das geeichte Messgerät der Polizeistreife der Landesverkehrsabteilung erfasste im Gemeindegebiet von Lamprechtshausen einen VW Polo in flotter Fahrt. In zu flotter Fahrt. Denn der Lenker aus dem Bezirk Braunau hatte den Kleinwagen in einer Tempo-50-Zone mit genau 101 km/h bewegt. Die Polizeimeldung schloss mit dem wenig überraschenden Satz: "Der Lenker wurde angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzug rechnen."