102-jährige Frau in Salzburg von falschem Polizisten um Geld betrogen

Eine 102 Jahre alte Frau ist in der Stadt Salzburg Opfer eines falschen Polizisten geworden. Der vermeintliche Ordnungshüter lockte der betagten Salzburgerin Bargeld heraus.

Laut Mitteilung Polizei hatte die 102-jährige Salzburgerin am Montagvormittag einen Anruf erhalten. Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass jemand versucht habe, Geld von ihrem Konto zu beheben. Noch um die Mittagszeit kam bei der Salzburgerin ein vermeintlicher Polizist in zivil vorbei und erklärte dem Opfer, dass das Vermögen der Salzburgerin in Gefahr sei.

Die Frau übergab dem dreisten Täter 10.000 Euro in bar und eine Schmuckkassette - und erkannte erst danach, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Das 102 Jahre alte Opfer erstattete selbst Anzeige. Sie soll dabei gesagt haben, dass der Täter auf sie einen "sehr glaubwürdigen Eindruck" gemacht habe. Eine Personsbeschreibung liegt allerdings nicht vor.