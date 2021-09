107 illegale Glücksspielautomaten in Salzburg vernichtet

Die Finanzpolizei meldete am Freitag, dass sie mehr als 4.300 Euro Spielgeld in Salzburg sichergestellt habe. Der Kampf gegen illegales Glücksspiel solle weiter forciert werden, betonte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).

Salzburg ist neben Wien und Oberösterreich ein Hot-Spot des illegalen Glücksspiels. Das stellt die Finanzpolizei am Freitag in einer Aussendung fest. Diese Regionen stünden daher besonders im Fokus der Ermittlungen. So fanden seit Anfang 2020 in Salzburg insgesamt 58 Kontrollen nach dem Glücksspielgesetz statt, wobei 461 illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt wurden.



Im August 2021 wurden von der Landespolizeidirektion Salzburg 107 dieser illegalen Glücksspielgeräte geöffnet, geleert und anschließend vernichtet. Dabei konnten 4.343 Euro Spielgeld sichergestellt werden, das sich in den Automaten befand.

Die 107 illegalen Geräte stammten von 8 Glücksspielkontrollen der Finanzpolizei, die zwischen Mai 2020 und Mai 2021 im Stadtgebiet Salzburg durchgeführt wurden. Dabei beschlagnahmten die Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten die illegalen Automaten vor Ort und ließen sie durch eine Logistikfirma abtransportieren. Anschließend erfolgten die Beschlagnahme-Bescheide durch die Landespolizeidirektion Salzburg.

Blümel: "Geheime Ausgänge und Reizgas behindern Kontrollen"

Finanzminister Gernot Blümel streicht die Vernetzung und "gute Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Behörden" als Garant für die "erfolgreiche Betrugsbekämpfung" heraus. Dabei hätten es die Beamtinnen und Beamten angesichts von Reizgasanlagen, unter Strom stehenden Türen und weiteren Fallen bei Glücksspielkontrollen nicht immer leicht. Glücksspiellokale sind nicht nur mit Abwehrmechanismen gegen Kontrollen gesichert, oft finden sich Glücksspielgeräte gut versteckt hinter Spiegel- und Tapetentüren und zuletzt wurden sogar Privatwohnungen als Verstecke verwendet. Fast immer werden zudem geheime Ausgänge errichtet, um Spielerinnen und Spielern bei Kontrollen unerkannt zur Flucht zu verhelfen.



Darüber hinaus sind sämtliche Lokale sogenannte Klingellokale, die mit Videoüberwachung gesichert sind und nur für Stammkundschaft geöffnet werden. Die Finanzpolizistinnen und -polizisten müssen Türen daher oft zwangsweise öffnen, wobei die Betreiber diese Zeit dazu nutzen, die Geräte vom Netz zu nehmen und somit die Kontrollen zu erschweren. In den Spielerlokalen sind darüber hinaus häufig Nebelanlagen eingebaut, die Nebel und Reizgas verströmen können, um die Kontrollen zu erschweren. Daher sind die Kontrollorgane mit Atemschutzmasken ausgerüstet.

Österreichweit heuer 581 Spielgeräte beschlagnahmt



Trotz dieser erschwerten Umstände ist die Finanzpolizei immer wieder auch erfolgreich. Österreichweit hat diese anerkannte Betrugsbekämpfungseinheit von Jänner bis Juli 2021 276 Kontrollen durchgeführt, wobei 581 Glücksspielgeräte beschlagnahmt werden konnten. Dabei wurden 142 Strafanträge gestellt und mehr als 9 Millionen Euro an Strafen beantragt, davon allein 1,9 Millionen Euro in Salzburg.

"Glücksspiel ist ein besonders sensibler Bereich mit vielen Risiken", sagt Finanzminister Blümel. Daher setze man weiterhin auf intensive, zielgerichtete Kontrollen sowie hohe Spielerschutzstandards. Zudem verwies er auf das Angebot an Hilfestellen, an die sich Menschen mit Spielsucht wenden könnten.

Service:Beratungsstelle in Salzburg: Psychosozialer Dienst

Telefon: +43 662 8042 - 3599.

Mail: psds@salzburg.gv.at.