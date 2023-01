11-Jähriger bei Skiunfall in Flachau schwer verletzt

Der Österreicher wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

In Flachau verlor am Sonntagvormittag ein 11-jähriger österreichischer Skifahrer die Kontrolle über seine Skier und fuhr auf die mit Schnee aufgeschobene Skitourenaufstiegsabsperrung. In Folge wurde er wie über eine Schanze in die Luft geschleudert. An dieser Stelle grenzt die Piste an einen etwa 40 Grad steilen bewaldeten Abhang. Nach einem Flug von etwa 30 Meter prallte der 11-Jährige gegen die Äste eines Baumes, fiel einige Meter nach unten und kam neben dem Baum zum Liegen. Er brach sich den Unterschenkel, wurde per Seil vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

10-Jährige brach sich Schlüsselbein

Ebenfalls am Sonntagvormittag kam im Skigebiet Wagrain ein 14-jähriger österreichischer Skifahrer zu Sturz und rutschte der Piste entlang. Dabei kollidierte er mit einer 10-jährigen slowenischen Skifahrerin. Die 10-Jährige zog sich dabei eine Schlüsselbeinfraktur zu.