1100 Feuerwehrleute beweisen in Oberalm ihr Können

2021 hatte Corona dem Bewerb noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch an diesem Samstag war es wieder soweit: 175 Salzburger Feuerwehrgruppen mit mehr als 1100 Mitgliedern bewiesen, welche Leistungsfähigkeit in ihnen steckt. "Der Landesbewerb ist sichtbarer Gradmesser des Ausbildungsstands und des Teamgeists. Wir sind in Salzburg stolz auf unsere Feuerwehrfrauen und -männer", hob Landeshauptmann Wilfried Haslauer beim Start der Wettkämpfe hervor.



Mehr als 17.000 Mitglieder zählen die Freiwilligen Feuerwehren im Land, zudem gibt es noch 1.255 Aktive in der Feuerwehrjugend. Alle zwei Jahre werden Kraft und Können bei einem Leistungswettbewerb gemessen, dabei müssen ein Löschangriff und ein Staffellauf über 400 Meter absolviert werden. "Solch eine Großveranstaltung auszurichten benötigt viel an Logistik, Koordination und tatkräftigen Einsatz der gesamten Mannschaft und schweißt zusammen", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer anerkennend. "Unsere Feuerwehrleute stehen Tag und Nacht parat, wenn es darum geht, das Leben der Menschen zu schützen." Gruppen aus neun Frauen und Männern mit fix zugeteilten Aufgaben kämpfen um die begehrten Leistungsabzeichen in Bronze und Silber, 100 erfahrene Punkterichter sorgen für eine faire Bewertung. "Die Kameradinnen und Kameraden haben sich intensiv auf den Wettkampf vorbereitet. Heute spürt man so richtig die Begeisterung, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen", betont Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker.