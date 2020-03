115 Coronavirus-Erkrankte in Salzburg, eine Person auf der Intensivstation

Die Zahlen steigen nun deutlich an. Dienstagabend waren es noch 82 Personen, nun haben sich bereits 115 Personen in Salzburg mit dem Coronavirus angesteckt. 280 Testergebnisse sind noch offen.

Das Land Salzburg hat Donnerstagfrüh die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus veröffentlicht. Im Bundesland gibt es demnach 115 CoVid-19-Erkrankungen, davon halten sich 109 Personen noch im Land auf. Nach Bezirken gegliedert bedeutet das derzeit: 29 Fälle im Pinzgau, 27 in der Stadt Salzburg, 20 im Flachgau, 31 im Pongau, vier im Lungau, vier im Tennengau.



Eine Person befindet sich im Krankenhaus auf der Intensivstation. Insgesamt wurden bisher 862 Personen negativ getestet, 282 Testungen sind noch offen. In Salzburg sind mehr als 650 Personen isoliert bzw. in Quarantäne. Hinzu kommen jetzt die sechs Gemeinden, die seit Mitternacht in Quarantäne sind. Es sind diese Flachau, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Dorfgastein, Großarl und Hüttschlag.

Quelle: SN