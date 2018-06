12 Cannabispflanzen in Wohnung in Lamprechtshausen

Polizeibeamte stellten am Freitag zwölf Cannabispflanzen sowie zwei Beleuchtungsanlagen, drei Lampen und einen Belüfter in der Wohnung eines 52-Jährigen in Lamprechtshausen sicher. Der Mann erklärte, die Pflanzen für seinen Eigengebrauch anzubauen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

