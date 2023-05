120 Jahre altes Weihrauchfass aus Tennengauer Kirche gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter stahl in der Nacht zum Pfingstmontag aus einer Kirche im Tennengau ein Weihrauchfass. Das Räuchergefäß aus Messing datiert aus dem Jahr 1900, es ist versilbert und rund 30 Zentimeter hoch. Der Wert war laut Polizei vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Erst Mitte Mai hatte ein Dieb in der Pfarrkirche in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg drei Kerzen gestohlen - unter anderem die knapp einen Meter hohe, neun Zentimeter dicke Osterkerze.