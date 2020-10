120 Selfies und ihre Geschichte

Künstler Rochus Gratzfeld erstellte mit Fotos von Menschen mit Maske ein Zeitdokument.

Corona hat das Erscheinungsbild der Menschen verändert. Diese Veränderungen hat der Salzburger Künstler und Fotograf Rochus Gratzfeld versucht, als eine Art zeitgeschichtliches Dokument mit 120 Fotos festzuhalten. "Zielsetzung war und ist es, ein historisches Dokument eines veränderten Alltagslebens zu erstellen. Die meisten Fotos erreichten mich aus Österreich, besonders aus Salzburg, aber auch aus Deutschland und Ungarn", so Gratzfeld.

Zahlreiche Menschen zeigten sich mit ihren unterschiedlichen Masken in unterschiedlichen Situationen des Alltags. "Die Ausstrahlung, Mimik und Persönlichkeit leiden immens mit verdeckter Nasen-Mundpartie. Wer schöne Augen hat, leidet nur halb. All jene, die nur durch sichtbare Münder die Sprache verstehen, sind benachteiligt. Es müsste viel mehr für durchsichtige Masken geworben werben beziehungsweise sollten solche produziert werden. Witzige Masken oder persönliche Muster heben sich wohltuend von der medizinischen Härte ab", sagt der Fotograf. Die Masken seien Sinnbilder für menschliche Vielfalt. Sie werden oft zu modischen Accessoires. "Es sind aber auch Sinnbilder für Anpassungsfähigkeit. Und deren Gegenteil. Für den Protest. Über das Kinn getragen symbolisieren sie Widerstand. Gegen Corona. Gegen Einschränkungen. Gegen die Politik."

Auch den Alltag habe das Tragen der Masken verändert. "Es macht traurig, weil es immer an das Virus erinnert. Es verleitet, keinen Lippenstift zu nehmen, wie überhaupt das Zuhausebleiben vermehrt den Gedanken aufkommen lässt, Leggins und T-Shirt zu tragen, da es eh ohnehin egal ist."

Rochus Gratzfeld lebt derzeit in seinem Zweitwohnsitz in Ungarn. "Hier wird Corona als ,Dämon aus der Fremde' in das hier vorherrschende Bild eines nationalistisch politischen Modells eingebaut. Dazu passt die erneute und anhaltende Grenzschließung, die vor allem die Wirtschaft in Westungarn massiv schädigt", sagt Rochus Gratzfeld.

http://menschenmitmaske.

simplesite.com