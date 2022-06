1200 Radler starteten in Richtung Weinberge

Die "Tour de Mur" geht heuer zum 30. Mal über die Bühne. Am Donnerstag radelten die Teilnehmer in St. Michael los.

333 Kilometer: Das ist die Strecke, die es bei der "Tour de Mur" in drei Etappen zu bewältigen gilt. Am Donnerstag ging es los: Da machten sich 1200 Radfahrer von St. Michael aus auf den Weg in die Steiermark - bis Bad Radkersburg, wo sie am Samstag ankommen sollen.

Die Teilnehmer stammen aus Österreich und Deutschland. Geschätzt 80 Prozent von ihnen sind mit elektrischer Unterstützung unterwegs.

Pfarrer Matthias Kreuzberger segnete die Radfahrer und schickte sie geschützt ...