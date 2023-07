12.000 feierten bei der Unite Parade in Salzburg

Rund 12.000 Besucherinnen und Besucher feierten am Samstag bei der Unite Parade in der Stadt Salzburg. Veranstalter Werner Purkhart begrüßte 14 Trucks. Veranstaltungsbeginn war um 15 Uhr.

Gestartet wurde in der Münchner Bundesstraße auf Höhe der Autobahnmeisterei. Dann setzte sich der Zug über die Ignaz-Harrer-Straße in Bewegung in Richtung Lehener Brücke, Schwarzstraße, Makartplatz bis zum Mirabellplatz. Dort war gegen 18 Uhr Ankunft. Die After-Show-Party findet ab 22.30 im Innenhof von Schloss Mirabell statt.

Seit jeher sei die Unite Parade eine Demonstration der Lebensfreude, hieß es im Vorfeld dazu in einer Aussendung der Stadt Salzburg. Sie trete ein für ein friedvolles Miteinander, für Musikerlebnisse im öffentlichen Raum und eine bunte, lebensfrohe Stadt. Getanzt werde gegen Rassismus, Homophobie und Intoleranz jeglicher Art.