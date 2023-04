125 Feuerwehrleute übten in Hintergöriach für den Ernstfall

Das Übungsszenario in Göriach stellte den Brand eines landwirtschaftlichen Objekts dar.

Am Samstag fand in Hintergöriach beim Piendlbauer eine "Alarmstufe 3"-Übung statt, an der insgesamt 125 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen aus dem gesamten Lungau beteiligt waren. Das Übungsszenario stellte einen Brand eines landwirtschaftlichen Objekts dar, der auf benachbarte Gebäude überzugreifen drohte.

Mittels Sirenenalarm wurde die Feuerwehr Göriach um 13.15 Uhr zur Übung alarmiert. Durch den Übungsleiter OFK Dominik Kössler wurde nach der Erkundung die "Alarmstufe 2" und danach die "Alarmstufe 3" ausgelöst, die durch die Bezirksalarm und Warnzentrale in Tamsweg durchgeführt wurde.

Bis zum Eintreffen der nachalarmierten Feuerwehren wurde durch die Ortsfeuerwehr Göriach mit einem Atemschutztrupp der erste Innenangriff gestartet. Erklärtes Ziel? Den Brandherd ausfindig machen und den betroffenen Bereich auf vermisste Personen absuchen. Die Feuerwehren arbeiteten eng zusammen, um den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf weitere Gebäude zu verhindern. Dabei mussten sie sich verschiedenen Herausforderungen wie der Koordination der Aufstellplätze der Einsatzfahrzeuge auf engem Raum und der Erschließung der Einsatzstelle stellen.