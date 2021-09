13 Faustschläge auf Kopf der Partnerin: 18 Monate Gefängnis für Wiederholungstäter in Salzburg

Er ist ein Wiederholungstäter in Sachen häuslicher Gewalt - der 25-jährige Deutsche, der am Mittwoch wegen brutaler körperlicher Übergriffe, Nötigung und gefährlicher Drohung gegen seine - nun endgültig ehemalige - Lebensgefährtin (35) im Salzburger Landesgericht Platz nehmen musste. Obwohl erst im Jänner 2021 in Salzburg wegen diverser Gewaltattacken gegen die besagte Frau sowie auch wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt und deshalb auch drei Monate in Haft, schlug der Deutsche im Mai und dann im Juni nach zuerst verbalen ...