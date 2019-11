13-jähriger Flachgauer starb bei Unfall mit Hoflader: 16-jähriger Lenker angeklagt

Nach einem Unfall mit einem Hoflader am 17. August in Henndorf, bei dem ein 13-Jähriger ums Leben kam, muss nun der Lenker vor Gericht. Dem 16-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, wie der Salzburger Gerichtssprecher Peter Egger am Montag sagte. Der junge Beschuldigte, damals erst 15 Jahre alt, soll seinen Freund sorgfaltswidrig am Trittbrett mitfahren haben lassen.

SN/sn Symbolbild.