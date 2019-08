13-Jähriger stürzte von Hoflader und starb

Der einheimische Bursch fiel vom fahrenden Traktor und stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Noch ist vielen der Traktorunfall vom 1. Mai in Thalgau in Erinnerung, bei dem ein fünfjähriger Bub starb. Nun ereignete sich am Samstagabend in Henndorf erneut ein Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, bei dem 13-jähriger Bub unter tragischen Umständen starb.

Laut Polizei waren der 13-Jährige und sein 15-jähriger Freund, beide aus Henndorf, am Samstagabend kurz vor 18 Uhr mit einem einsitzigen Hoflader im Ortsteil Ölling unterwegs - unweit des Bauernhofs, der dem Vater des 15-Jährigen gehört. Zunächst war der 13-jährige Gast zu Fuß dem 15-Jährigen, der den "Hoftrac" auf einem asphaltierten Feldweg lenkte, gefolgt. Zurück zum Hof wollten die beiden gemeinsam fahren. Dazu stieg der 13-Jährige auf der linken Fahrzeugseite mit einem Fuß auf das Trittbrett, mit dem zweiten Fuß in die Fahrerkabine und hielt sich an der Karosserie am Handlauf fest. Polizeisprecherin Karin Temel über den Unfallhergang: "Als der 15-Jährige das Fahrzeug beschleunigt hat, dürfte der 13-Jährige laut Aussagen des Lenkers abgerutscht sein."

Laut Polizei dürfte der Bub mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen sein. Der Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen worden war, konnte nur noch seinen Tod feststellen. Temel: "Augenscheinlich wurde der Bub nicht vom Hoftrac überrollt. Endgültig geklärt wird das aber erst durch die Obduktion." Diese wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Der Alkotest beim Lenker war negativ.

In Henndorf herrscht große Betroffenheit

Die Bestürzung in Henndorf sei sehr groß, berichtet Ortsfeuerwehrkommandant Martin Köllersberger: "Das Unfallopfer war Ministrant und seit vier Jahren Mitglied bei der Feuerwehrjugend; auch sein Vater, sein Bruder und sein Opa des Opfers sind bei der Feuerwehr." Köllersberger war mit einem Kollegen zur Unfallstelle gerufen worden; dort wurden die Angehörigen von einem Krisenteam des Roten Kreuzes betreut. Auch Bgm. Rupert Eder (ÖVP), der nur einen Kilometer Luftlinie entfernt wohnt, zeigte sich betroffen: "Der 15-Jährige besucht die Landwirtschaftsschule und kennt sich mit solchen Fahrzeugen aus."

Staatsanwaltschaft ermittelt Unfallursache

Nun muss die Staatsanwaltschaft ermitteln, ob der Lenker, der bereits strafmündig ist und keinen Traktorführerschein besitzt, berechtigt war, das Fahrzeug dort zu lenken. Bgm. Eder: "Die Unfallstelle ist eine Privatstraße, die von einigen Bauern in Ölling erhalten wird - und noch dazu eine Sackstraße."

