13-jähriger Zeller mit Elektroschocker verletzt

Ein 19-jähriger Zeller versetzte am Montag einem 13-Jährigen mit einem als Taschenlampe getarnten Elektroschocker einen Stromstoß.

Der 19-Jährige hatte fälschlicher Weise vermutet, dass der Bursche ihn mittels Facebook beleidigt hätte und wollte sich an ihm rächen. In weiterer Folge bedrängte der 19-Jährige den 13-Jährigen, dass dieser seinerseits eine 19-jährige Zellerin mit dem Elektroschocker verletzen sollte, da diese dem Beschuldigten noch 40 Euro aus einem Marihuana-Ankauf schuldete. Der 13-Jährige ließ sich nicht darauf ein und verließ mit dem Mädchen die Örtlichkeit.

Der 13-Jährige erlitt durch den Angriff Brandwunden am Oberschenkel. Am Mittwoch klagte er über starke Schmerzen im Rücken- und am Oberschenkel sowie Herzrhythmusstörungen, so dass er mit der Rettung ins KH Zell am See gebracht werden musste. Nach der Erstversorgung konnte er jedoch das Krankenhaus wieder verlassen.

Gegen den 19-Jährigen besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Es konnten bei ihm zudem 30 Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Er drohte bei der Einvernahme, dass er sich am Opfer rächen werde, sobald er in Freiheit sei. Der Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen. Nach Darstellung des Sachverhaltes ordnete die zuständige Staatsanwältin die Einweisung in die Justizanstalt Puch an.

Der 19-Jährige ist arbeits- und unterstandslos, er wird wegen schwerer Körperverletzung, Übertretungen nach dem Waffengesetz und nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.



