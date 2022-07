13 Steinböcke flogen in die neue Heimat

Im Juli 2021 waren in Lessach neun Steinböcke ausgewildert worden. Jetzt erfolgte der zweite Streich der Wiederansiedelung: 13 Steinböcke wurden per Helikopter in ihre neue Heimat gebracht - und dort freigelassen. Die Aktion fand erneut unter der Federführung des pensionierten Rechtsanwalts und Jägers Gunther Weichselbaum statt. Die Tiere stammten aus den Zoos in Salzburg und Innsbruck sowie einem Wildgehege in St. Pölten. Zoo-Chefin Sabine Grebner: "Für uns ist die Auswilderung der vier Böcke und zwei Geißen mehr als gelebter Artenschutz. Sie drückt gleichzeitig die über Jahrhunderte andauernde Verbindung zu diesen Tieren aus." Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/Zoo Salzburg