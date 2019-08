13- und 14-jährige Mädchen bewahrten Cannabis auf

Die Jugendlichen waren beim Salzburger Hauptbahnhof mit Suchtgift erwischt worden. Das soll eigentlich einem 17-Jährigen gehört haben.

Zwei Mädchen im Alter von 13 bzw. 14 Jahren kontrollierte die Polizei am Montagnachmittag beim Salzburger Hauptbahnhof. Die Jugendlichen hatten kleinere Mengen Cannabis dabei. Sie gaben an, dass sie die Drogen für ein 17-jährigen Jugendlichen aus Afghanistan aufbewahren würden. Bei ihm stellten die Beamten 500 Euro Bargeld fest, das "szenetypisch gestückelt" gewesen sein soll, wie es in einer Aussendung der Salzburger Polizei heißt. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige. Bei der Kontrolle griffen die Beamten auch eine 15-jährige deutsche Staatsbürgerin auf, die als abgängig gemeldet war. Sie wurde ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Quelle: SN