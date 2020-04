130 Feuerwehrleute brachten Großbrand in Uttendorf unter Kontrolle

Ein Brand im Gewerbegebiet von Uttendorf führte am Montagnachmittag zu einem Feuerwehr-Großeinsatz. In der Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs geriet Sperrmüll in Flammen.

Die Feuerwehr Uttendorf rückte mit 50 Mann aus, aus Zell am See wurden ein Atemschutzfahrzeug und ein mobiler Großlüfter angefordert. 130 Feuerwehrleute aus Uttendorf, Stuhlfelden, Mittersill, Niedernsill, Zell am See und Saalfelden waren im Einsatz. Dabei seien alle coronabedingten Schutzmaßnahmen eingehalten worden, hieß es. Aufgrund starker Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten kompliziert. Nachdem die Wellblechkonstruktion seitlich mit einem Greifbagger aufgerissen worden war, brachten die Einsatzkräfte den Brand kurz nach 21 Uhr oberflächlich unter Kontrolle. "Das Ablöschen der Glutnester dürfte jedoch noch bis in die Morgenstunden dauern", sagte der Uttendorfer Ortsfeuerwehrkommandant Lukas Fritzenwanger. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.