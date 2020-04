130 Feuerwehrleute sind bei Brand in Uttendorf im Einsatz

In der Halle eines Entsorgungsbetriebs im Gewerbegebiet von Uttendorf begannen Müllpartikel und Müllmulden am Montagnachmittag zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 50 Mann zur Stelle, aufgrund starker Rauchentwicklung wurden fünf weitere Feuerwehren aus dem Pinzgau zu Hilfe gerufen.

"Wir können die Halle derzeit nicht betreten. Es handelt sich um eine Industriehalle mit Stahlträgerkonstruktion. Durch die starke Rauchentwicklung beschränken sich die Löschmaßnahmen auf den Außenbereich", sagt der Uttendorfer Ortsfeuerwehrkommandant Lukas Fritzenwanger. "Man muss die Halle vom Dach weg abtragen, um die brennenden Müllpartikel und Müllmulden ins Freie zu bringen."

Die Feuerwehr Zell am See unterstützt die Kollegen mit Geräten aus dem Atemschutzfahrzeug. Aus Thumersbach wurde ein Großlüfter angefordert, der zur Be- und Entlüftung der Halle dient. Insgesamt 130 Mann aus Uttendorf, Stuhlfelden, Mittersill, Niedernsill, Zell am See und Saalfelden sind im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.

Man halte alle coronabedingten Schutzmaßnahmen ein, sagt Fritzenwanger. Sobald Geräte im Einsatz gewesen seien, würden sie umgehend desinfiziert.

Quelle: SN