Eine feierliche Angelobung gab es am Mittwochabend am Tamsweger Marktplatz.

Am Mittwochabend wurden am Tamsweger Marktplatz rund 130 Rekruten des österreichischen Bundesheeres feierlich angelobt. Im Anschluss daran hat der Verein "Die Strucker" zum Garnisonsfest in die Kaserne eingeladen. Natürlich durften die örtlichen Vereine, Abordnungen aus dem ganzen Lungau und der Tamsweger Samson nicht fehlen.