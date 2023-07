13.000 Euro an Verwaltungsstrafen nicht bezahlt: Mann muss in Salzburg Haft

Die Schengenfahnder der Polizei Salzburg nahmen am Sonntag einen 24-jährigen Bosnier fest.

Die Polizisten brachten denn Mann in das Polizeianhaltezentrum nach Salzburg-Süd.

Der Mann muss für zehn Tage in Haft, weil er eine Hohe Summe an Verwaltungsstrafen nicht bezahlt hatte. Außerdem fanden die Beamten in seinem Gepäck eine geringe Menge Kokain, heißt es im Polizeibericht.

Insgesamt geht es um Verwaltungsstrafen in der Höhe von 13.000 Euro. Laut Polizeisprecherin Valerie Bachler handelt sich sich dabei zum Beispiel um Strafen für das Lenken eines Fahrzeugs ohne Führerschein - und das Lenken ohne Zulassung.

Auch bei der Anhaltung am Sonntag durch die Schengenfahnder in der Stadt Salzburg, stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige nach wie vor keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizisten brachten denn Mann in das Polizeianhaltezentrum nach Salzburg-Süd. Dort muss er nun eine zehntägige Haft absitzen. Außerdem wird der Bosnier angezeigt.