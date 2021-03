1325 Anmeldungen für Impfaktion in drei Gemeinden

In Radstadt, Bad Hofgastein und Unken wird das Land eine Sonderimpfaktion für über 65-Jährige durchführen. Bis Montag haben sich 1325 Personen dafür angemeldet. Der Bund hat außerdem neue Regeln für stark betroffene Gemeinden erlassen.

Seit Freitag gilt in Radstadt und Bad Hofgastein eine Ausfahrtsbeschränkung. Die Gemeinde verlassen darf nur, wer einen negativen Coronatest vorweist oder die Erkrankung bereits hinter sich hat. Der Grund dafür liegt in einer hohen Inzidenzzahl durch zuletzt sehr viele Neuinfektionen. Für diese beiden Pongauer Gemeinden und für die Gemeinde Unken (Pinzgau) haben Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Vize Christian Stöckl (ÖVP) am Freitag eine Sonderimpfaktion für über 65-Jährige beschlossen. Das Land geht von rund 1600 bis 1700 Personen aus, die diese Aktion wahrnehmen.

Bis Montag (Stand 14 Uhr) gab es bereits 1325 Anmeldungen. In Radstadt und Bad Hofgastein wird von Freitag bis Sonntag, in Unken von Montag bis Mittwoch (15. bis 17. März) geimpft. Die Corona-Impfungen in den Gemeinden Radstadt und Unken werden in den Impfordinationen durchgeführt. In Bad Hofgastein wird eine Impfstraße aufgebaut. Für diesen Sonderimpftermin richtet das Rote Kreuz eine Impfstraße im BORG Bad Hofgastein ein, die Impfungen verabreichen die ortsansässigen Ärzte. Landesrettungskommandant Anton Holzer: "Um geimpft werden zu können, braucht man einen Termin. Die Terminkoordination übernimmt die Hotline 1450. Zum Impftermin mitzubringen sind die E-Card, ein amtlicher Lichtbildausweis und die Impferklärung, die bei der Terminvereinbarung auszufüllen war." Anmeldeschluss ist Mittwoch, 12 Uhr.

Neue Regeln für Ausreise aus Radstadt und Hofgastein

Was Radstadt und Bad Hofgastein betrifft, so hat der Bund jetzt andere Regeln vorgegeben als das Land Salzburg. Das Gesundheitsministerium hat per Erlass neue Regeln für Hochinzidenz-Gebiete festgelegt. Diese gelten ab Mittwoch, 10. März.

Ein vorgelegter PCR Test ist jetzt 72 Stunden lang gültig (bisher 48 Stunden), die Gültigkeit für den Antigentest bleibt hingegen bei 48 Stunden.

Ein ärztliches Attest über eine durchgemachte Covid-19-Infektion ist nur noch für drei Monate gültig (bisher sehcs Monate)

Testpflicht besteht nun ab dem vollendeten 10. Lebensjahr (bisher vollendetes 15. Lebensjahr).

Keine Testpflicht bei der Ausreise gilt für den gewerblichen Güterverkehr und bei unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtlichen Wegen. Das beinhaltet auch öffentliche Sitzungen und mündliche Verhandlungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden.