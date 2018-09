14 Einbrüche in Salzburg: Serientäter erhielt teilbedingte Haft

41-Jähriger war in der Mozartstadt und im Gasteinertal in Wohnhäuser eingedrungen und hatte Bargeld und Schmuck mitgehen lassen.

24 Monate Haft, davon acht Monate unbedingt: So lautete am Freitag das bereits rechtskräftige Urteil eines Schöffensenats (Vorsitz: Richter Christoph Rother) für einen Serieneinbrecher. Der 41-jährige Angeklagte - er ist bosnischer wie auch kroatischer Staatsbürger - war laut Staatsanwältin Herta Stix zwischen Jänner und Oktober 2017 wiederholt nach Österreich gereist, um hier einzubrechen.

Insgesamt drang er 14 Mal in Wohnhäuser in der Stadt Salzburg und im Gasteinertal ein. Dabei stahl er vor allem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Zutritt verschaffte er sich dabei über Balkone, über ein aufgekipptes oder aufgebrochene Fenster oder aufgezwängte Terrassentüren. In einem Fall erbeutete er Geld und Pretiosen im Wert von mehr als 23.000 Euro.

Laut den damaligen polizeilichen Ermittlungen nutzte der 41-jährige als damaliger Lkw-Fahrer auch teilweise seine Ruhezeiten und Fahrtunterbrechungen zu Einbrüchen. Der Mann wurde im heurigen Februar an der EU-Außengrenze in Ungarn festgenommen und anschließend nach Salzburg ausgeliefert.

Vor dem Schöffensenat zeigte sich der Angeklagte (Verteidiger: RA Peter Lechenauer) sichtlich geknickt und reumütig geständig. Er wurde letztlich im Sinne der Anklage wegen gewerbsmäßigen schweren Diebstahls durch Einbruch schuldig erkannt.