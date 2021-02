14-Jährige traf sich nur sieben Stunden vor Quarantäne-Ende mit Freundinnen: Prozess in Salzburg

Weil sie nur sieben Stunden vor Ablauf der Corona-Quarantäne ihr - damaliges - Zimmer in einer Tennengauer Jugend-WG verließ, sich mit zwei Freundinnen traf und bei einer davon in der Stadt Salzburg übernachtete, saß am Mittwoch eine 14-jährige Schülerin am Landesgericht vor Jugendstrafrichterin Christina Bayrhammer auf der Anklagebank. Vorwurf der Staatsanwaltschaft: "Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten" gemäß Paragraf 178 StGB.

SN/bilderbox Symbolbild.