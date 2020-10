Zeugen beobachteten den Burschen. Dieser zeigte sich nach der Tat geständig.

Ein 14-Jähriger hat am Sonntagabend mit einer Spraydose einen Radarkasten und eine Gebäudemauer in Salzburg-Gnigl besprüht. Zeugen sahen den Burschen, wie er das Tempo-Kontrollgerät mit roten Schriftzeichen beschrieb und riefen die Polizei. Nach kurzer Fahndung erwischten die den Jugendlichen, der auch gleich beide Sachbeschädigungen gestand. Er wurde angezeigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: APA