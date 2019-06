14-jähriger Bursche überschlug sich mit Auto der Mutter

Ein Beifahrer, ebenfalls 14 Jahre jung, wurde teils eingeklemmt. Beide wurden verletzt ins UKH gebracht. Der Unfall ereignete sich auf Privatgrund der Eltern des Lenkers.

Ein 14-jähriger Einheimischer fuhr am Mittwochnachmittag mit Geländewagen seiner Mutter auf der Wiese hinter seinem Elternhaus in Straßwalchen umher. Auf dem Beifahrersitz saß ein 14-jähriger Freund. An einer Böschung in Richtung zur B 154 überschlug sich der Pkw. Beide Insassen wurden aus dem Auto geschleudert, wobei der Beifahrer eingeklemmt wurde. Beide Burschen erlitten Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in das UKH Salzburg gebracht. Am Geländewagen entstand erheblicher Sachschaden. Er wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen geborgen. Der Unfall ereignete sich nicht auf einer öffentlichen Verkehrsfläche, sondern auf dem Privatgrund der Eltern des Lenkers. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Der Vorfall wird den zuständigen Behörden angezeigt.

Quelle: SN