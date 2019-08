14-Jähriger fuhr unter Drogen mit Moped ohne Kennzeichen

Die Salzburger Polizei hielt einen Jugendlichen an. Ergebnis: mehrere Anzeigen.

Die Polizei wurde am Montagabend in Salzburg-Liefering auf einen Mopedlenker aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Zudem war an dem Moped kein Kennzeichen angebracht und es fehlten auch die Seitenspiegel. Der Mopedlenker versuchte zu flüchten, konnte jedoch von der Polizei kurz darauf angehalten werden. Der 14-jährige Serbe wirkte laut Polizeibericht beeinträchtigt. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Eine darauffolgende amtsärztliche Untersuchung ergab, dass der Lenker durch Suchtmittel beeinträchtigt war. Die Polizei fand heraus, dass der 14-Jährige ohne Zustimmung der Zulassungsbesitzerin das Moped gelenkt hatte. Er wird wegen diverser Verwaltungsübertretungen und wegen des unbefugten Gebrauchs des Fahrzeugs angezeigt.

Quelle: SN