14-Jähriger nach zwei Überfällen in der Stadt Salzburg festgenommen

Der Jugendliche wird beschuldigt, in der Nacht auf Sonntag gemeinsam mit Komplizen zumindest drei Personen niedergeschlagen und ausgeraubt zu haben. Der Russe kommt noch für fünf weitere Vorfälle als Täter in Frage.

Der Übergriff ereignete sich laut Polizei in der Theatergasse. Der 14-jährige Russe flüchtete zunächst. Er wurde aber im Zuge der Fahndung aufgrund der Personenbeschreibung festgenommen und durch das Opfer aus dem Flachgau identifiziert. Bereits in der Nacht auf Samstag soll der 14-Jährige ebenfalls mithilfe von bisher Unbekannten zwei Personen im Alter von 16 und 18 Jahren aus Hallein bzw. Piding vor einem Lokal am Rudolfskai mit Schlägen ins Gesicht verletzt und ihnen die Geldtasche gestohlen haben. Wenig später soll er einen 20-Jährigen aus Bad Reichenhall mit Tritten außer Gefecht gesetzt und dessen Umhängetasche gestohlen haben. Der Verdächtige ist laut Polizei zum Teil geständig. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Fünf weitere Vorfälle

In der Nacht auf Sonntag registrierte die Polizei in der Altstadt weitere fünf Vorfälle, bei denen fünf Männer im Alter von 21, 23, 29, 31 und 35 Jahren niedergeschlagen wurden. Zum Teil wurden sie ihrer Geldtaschen beraubt. Ob dafür ebenfalls der 14-Jährige als Täter in Frage kommt, wird noch ermittelt.

Quelle: SN