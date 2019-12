Zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer kam es am Mittwochmorgen in Wals.

Ein 14-jährige Radfahrer überquerte am Montag auf Höhe des Haupteingangs beim Designer Outlet Center in Wals-Himmelreich die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit dem Pkw einer 49-jährigen Lenkerin aus Salzburg. Der Pkw erfasste den Buben, der Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er trug keinen Helm. Das Rote Kreuz brachte den 14-Jährigen in das Landeskrankenhaus Salzburg.

Quelle: SN