14-jähriges Mädchen in Salzburg wegen bewaffneten Raubes verurteilt

Die bereits polizeibekannte Jugendliche hatte laut Anklage einem gleichaltrigen Burschen ein Springmesser vor den Bauch gehalten und gefordert: "Gib mir alles, was Du eingesteckt hast." Das Mädchen erhielt zwölf Monate bedingte Haft - rechtskräftig.

Der Prozess fand am Landesgericht Salzburg statt.

Weil sie, so die Anklage von Staatsanwalt Alexander Winkler, Ende Jänner in der Stadt Salzburg mit zwei Komplizen einen gleichaltrigen Burschen unter Vorhalt eines Messers beraubt hatte, erhielt am Donnerstag eine bereits polizeibekannte 14-Jährige zwölf Monate bedingte Haft. Das Urteil des Jugendschöffengerichts (Vorsitz: Thomas Tovilo-Moik) gegen das Mädchen aus schwierigen Verhältnissen ist bereits rechtskräftig.

In dem langwierigen Prozess - zwei Tage musste verhandelt werden - hatte sich die erst in der siebenten Schulstufe befindliche Angeklagte (Verteidiger: RA Stefan Huber) zu dem ihr angelasteten schweren Raub durchgehend nicht geständig gezeigt. Staatsanwalt Winkler hatte ihr angelastet, dem 14-jährigen Burschen ein Springmesser mit zehn Zentimeter Klingenlänge vor den Bauch gehalten und ihn aufgefordert zu haben: "Gib mir alles, was Du eingesteckt hast." Ihre Mittäter - ein erst 13-jähriger und somit noch strafunmündiger Bursch und ein namentlich nicht näher bekanntes Mädchen - verpassten dem Opfer laut Anklage zudem Faustschläge ins Gesicht; der 13-jährige Komplize hatte, wie sich im Prozess herausstellte, dem 14-jährigen Burschen zudem gedroht, er werde ihn abstechen, wenn er zur Polizei gehe. Das Trio nötigte dem Opfer letztlich Jacke, Haube und Kopfhörer ab.

Verstörend bzw. erschütternd für Prozessbeobachter: Gleich mehrere Zeugen der inkriminierten Tat, großteils bereits amtsbekannte Teenager, hatten zum Prozessauftakt am 9. Mai trotz Erhalts einer Ladung von der Polizei zum Gericht gebracht werden müssen; ein junger Zeuge hatte es etwa vorgezogen, lieber ins Freibad zu gehen. Im Prozess mussten sich Schöffensenat und Staatsanwalt dann auch noch offensichtliche Lügen von einem gar noch strafunmündigen Zeugen anhören.