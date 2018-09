14 Waggons machten sich auf Firmengleis selbstständig

Die Waggons prallten beim Stahlwerk Annahütte nach 350 Metern gegen einen Prellbock, der durch die Wucht weggerissen wurde. Zwei Waggons wurden aus den Gleisen gehoben. Der Schaden liegt zwischen 50.000 und 100.000 Euro.

Beschäftige des Stahlwerks Annahütte in Hammerau (Gemeinde Ainring im benachbarten Bayern) stellten am Mittwoch um 6.45 Uhr fest, dass 14 Waggons auf leicht abschüssiger Strecke auf dem Firmengleis weggerollt waren. Zehn Waggons waren mit Stabstahl beladen, vier waren unbeladen. Nach 350 Metern prallten die Waggons gegen einen Prellbock, der durch die Wucht weggerissen wurde. Der Aufprall war so stark, dass zwei Waggons aus den Gleisen gehoben wurden. Diese wurden am Vormittag durch einen Autokran geborgen. Der Schaden dürfte sich in einer Höhe von 50.000 bis 100.000 Euro bewegen.

Die Polizeiinspektion Freilassing ermittelt in alle Richtungen

Die Polizei in Freilassing "ermittelt in alle Richtungen" - also entweder vorsätzliche Sachbeschädigung oder Unachtsamkeit eines Beschäftigten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gleisanlagen zwischen Hammerau und Mitterfelden wahrgenommen haben. Die bayerische Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer: 0049/8654-46180).



Quelle: SN