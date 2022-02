140 Einbrüche im Pinzgau, 210.000 Euro Gesamtschaden: Junges Quartett vor Gericht

Eine Einbruchsserie von geradezu enormer Dimension sollen drei junge Männer (23, 21 und 20) sowie eine 21-jährige Frau im Jahr 2020 hingelegt haben. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft verübte das Quartett damals zwischen März und Dezember in unterschiedlicher Zusammensetzung insgesamt nicht weniger als 140 Einbrüche. Am 8. Februar steht das Quartett nun in Salzburg vor dem Schöffengericht.

