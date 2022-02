140 Einbrüche im Pinzgau innerhalb von nur zehn Monaten: Junges Quartett reumütig geständig

Staatsanwalt Robert Holzleitner brachte es am Dienstag am Landesgericht Salzburg im Jugendschöffenverfahren gegen vier junge Angeklagte auf den Punkt: "Verhandlungen wegen Einbruchsdelikten sind hier am Landesgericht alles andere als eine Besonderheit. Aber ein Einbruchsprozess, bei dem es um eine derart hohe Zahl an einzelnen Fakten geht, sehr wohl."

SN/ratzer Symbolbild.