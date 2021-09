140 Jahre Feuerwehr Gnigl

Die Freiwillige Feuerwehr in Gnigl feierte am Sonntag ihr 140-Jahre-Jubiläum. Das Fest am Zeugstättengelände war gut besucht, die 3G-Regel wurde strikt eingehalten.

Fahrzeugshows, ein buntes Kinderprogramm, Grillhendl mit Pommes - das sind erfahrungsgemäß immer noch die besten Zutaten für ein Stadtteilfest. Am Sonntag feierte man in Gnigl. Die Freiwillige Feuerwehr lud zu einem Fest, im Vorjahr war es bekanntermaßen wegen Corona entfallen. Sehen Sie hier ein paar Impressionen, den ausführlichen Bericht finden Sie am Donnerstag in den Stadt Nachrichten.