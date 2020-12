140 Todesfälle seit Anfang November: Zweite Covid-Welle bringt hohe Übersterblichkeit

Im Zusammenhang mit Corona sind heuer 197 Personen verstorben, die meisten davon im Herbst.

Mit Stand 4. Dezember 8.30 Uhr wurden 210 Covid-Patienten im Spital behandelt, 26 von ihnen auf der Intensivstation. 197 Personen sind heuer im Zusammenhang mit Corona verstorben, die meisten davon im Herbst. "Das ging rapide. Von den 197 verstarben 140 seit dem 1. November", sagt der Leiter der Landesstatistik Gernot Filipp. In den Wochen vom 9. bis 22. November kam es zu einer signifikante Übersterblichkeit in Salzburg.

Allein im Dezember waren es bis Donnerstag 17 Todesfälle, das sind mehr als im ganzen Oktober. "In der ersten Welle im Frühling waren es zum Vergleich von März bis Mai in Summe 37", erklärt Gernot Filipp. Die Verstorbenen sind durchschnittlich 82,5 Jahre alt, der jüngste war 31, der älteste 105.

SN/landesstatistik salzburg Allein im November gab es in Salzburg 123 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Corona in Salzburg: Übersterblichkeit der über 65-Jährigen

"Das Argument, dass ohne Corona auch Menschen sterben, halte ich persönlich für sehr zynisch. In den Kalenderwochen 46 und 47 haben wir eine signifikante Übersterblichkeit in Salzburg und ich gehe davon aus, dass sich diese in den kommenden Wochen noch ausgeprägter entwickeln wird", sagt Gernot Filipp. Vom 9. bis 15. November zum Beispiel waren 68 Sterbefälle bei den über 65-Jährigen zu erwarten. Tatsächlich waren es 105, also um die Hälfte mehr. "Alles deutet darauf hin, dass wir die Übersterblichkeit im Jahresverlauf noch deutlicher sehen werden", so Filipp.

Quelle: SN